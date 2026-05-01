Очередное штормовое: заморозки перед потеплением

«Ночью 2 мая (суббота) по юго-восточной половине республики ожидаются заморозки 0… −2°С», — говорится в сообщении.
Уточняется, что температура ниже нуля на юго-востоке страны возможна на почве при прояснениях. В других регионах предстоящей ночью будет от одного до семи градусов тепла.
Судя по прогнозам синоптиков, больше заморозков пока не предвидится. Днем 2 мая температура составит от +15°С в восточной части до +25°С на западе, преимущественно без осадков, при этом атмосферное давление будет падать.
В ночь на воскресенье 3 мая прогнозируется от трех до девяти градусов тепла. Максимальная температуру воздуха днем обещают в пределах +19…+26°С.
Ранее Белгидромет сообщил, что холодная погода сказывается на развитии сельскохозяйственных культур, в частности на появлении всходов яровых и отрастании трав. А ночные заморозки угрожают, в первую очередь, цветкам плодовых культур.