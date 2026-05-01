Чем опасен отказ от ужина: диетолог назвал риски

Многие волгоградцы, особенно те, кто хочет сбросить лишние килограммы, практикуют интервальное голодание и сознательно пропускают ужин. Но стоит ли ложиться спать на пустой желудок?
Диетолог Евгений Арзамасцев предупреждает: регулярный отказ от вечернего приема пищи может серьезно нарушить работу организма.
Когда человек не ест вечером, тело воспринимает это как стрессовую ситуацию. В ответ начинает активно вырабатываться кортизол — гормон, который повышает тревожность и мешает нормально заснуть. Одновременно снижается уровень мелатонина, главного регулятора наших биологических ритмов. Результат — бессонница, раздражительность по утрам и постоянная усталость в течение дня.
Есть и другая ловушка. Хронический вечерний голод часто провоцирует «ночные набеги» на холодильник. Люди, которые отказались от легкого ужина, могут проснуться среди ночи от острого чувства голода и перебить его чем-то вредным — сладким, жирным, калорийным.
Такие спонтанные перекусы увеличивают риск развития сахарного диабета и воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Что же делать волгоградцам, которые следят за фигурой? Арзамасцев советует не отказываться от ужина совсем, а пересмотреть подход к вечернему приему пищи. Есть нужно за 2−3 часа до сна, выбирая легкие и полезные продукты: нежирную рыбу, омлет, творог, йогурт без сахара или овощной салат с яйцом.
Такой ужин не перегрузит пищеварение, поможет спокойно заснуть и убережет от ночных срывов. Главное — не голодать, а питаться разумно, даже если цель — похудение, — пишет «Москва24».
