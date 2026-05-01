Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На национальном портале появился новый турмаршрут по Карелии

Его протяженность составляет почти 700 км.

Маршрут для автомобильный путешествий «Чудеса Карелии» появился на национальном туристском портале «Путешествуем.рф», который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.

Новый автомобильный тур приглашает отправиться в поездку по живописным территориям региона с возможностью погружения в культурное наследие карелов, вепсов и русских, открывая путешественникам наиболее интересные и самобытные уголки региона. Маршрут протяженностью почти 700 км начинается в Петрозаводске и проходит через традиционные карельские деревни: Шелтозеро, Рубчойла, Корза, Вешкелицы, Маньга, Кинерма и Большая Сельга.

Маршрут разработан с учетом комфортного передвижения на личном транспорте и предусматривает возможность гибкого планирования остановок. Путешественникам также доступны рекомендации по размещению и посещению ключевых достопримечательностей.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.