На национальном портале появился новый турмаршрут по Карелии

Маршрут для автомобильный путешествий «Чудеса Карелии» появился на национальном туристском портале «Путешествуем.рф», который развивается при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Новый автомобильный тур приглашает отправиться в поездку по живописным территориям региона с возможностью погружения в культурное наследие карелов, вепсов и русских, открывая путешественникам наиболее интересные и самобытные уголки региона. Маршрут протяженностью почти 700 км начинается в Петрозаводске и проходит через традиционные карельские деревни: Шелтозеро, Рубчойла, Корза, Вешкелицы, Маньга, Кинерма и Большая Сельга.
Маршрут разработан с учетом комфортного передвижения на личном транспорте и предусматривает возможность гибкого планирования остановок. Путешественникам также доступны рекомендации по размещению и посещению ключевых достопримечательностей.
