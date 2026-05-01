Минздрав изменил правила целевого набора в медвузы и колледжи

Изменения касаются вступительной кампании 2026 года и порядка целевого набора в медицинские университеты и колледжи.
Кто станет заказчиком целевой подготовки
Главное изменение — Министерство здравоохранения получило право быть заказчиком кадров для целевой подготовки в медуниверситетах.
Как пояснила начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольга Колюпанова, это должно помочь распределять выпускников с учетом реальной потребности учреждений здравоохранения в год их выпуска.
Зачем это нужно
По словам Колюпановой, основная задача целевой подготовки — обеспечить кадрами учреждения здравоохранения по всей стране: не только в областных центрах, но и в небольших населенных пунктах.
Целевой набор в 2026 году будет структурирован по каждой медицинской специальности с учетом прогнозируемой потребности в кадрах.
Что это даст студентам
Минздрав отмечает, что новая система позволит студентам-целевикам с высокими рейтингами во время учебы получить направление на первое место работы в организации здравоохранения областного или республиканского уровня.
В ведомстве считают, что это уравняет возможности сильных целевиков со студентами бюджетной формы и будет мотивировать их лучше учиться.
Что изменится для колледжей
Впервые законодательно определены заказчики целевой подготовки для медицинских колледжей.
Также право быть заказчиками кадров при наличии заявки получили Министерство обороны, МВД и Госпогранкомитет.
Когда опубликуют цифры приема
Цифры приема на условиях целевой подготовки должны опубликовать:
до 15 мая 2026 года — для медицинских университетов;
до 10 июня 2026 года — для медицинских колледжей.
Когда начнут выдавать целевые договоры
Оформление и выдача целевых договоров стартует:
с 15 мая 2026 года — для поступающих в медицинские университеты;
с 1 июня 2026 года — для поступающих в медицинские колледжи.
Выдача договоров продлится до последнего дня подачи документов: 2 июля — в медуниверситеты и 11 августа — в медколледжи.
Где можно будет получить договор
Из-за изменения заказчика целевой подготовки пункты выдачи договоров организуют в регионах и Минске: на базе главных управлений по здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, четырех медуниверситетов и Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения.