Минздрав изменил правила целевого набора в медвузы и колледжи

В Беларуси опубликовано постановление Минздрава № 31 от 15 апреля 2026 года о целевой подготовке специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим образованием.

Источник: Смартпресс

Изменения касаются вступительной кампании 2026 года и порядка целевого набора в медицинские университеты и колледжи.

Кто станет заказчиком целевой подготовки

Главное изменение — Министерство здравоохранения получило право быть заказчиком кадров для целевой подготовки в медуниверситетах.

Как пояснила начальник главного управления кадровой работы и профессионального образования Минздрава Ольга Колюпанова, это должно помочь распределять выпускников с учетом реальной потребности учреждений здравоохранения в год их выпуска.

Зачем это нужно

По словам Колюпановой, основная задача целевой подготовки — обеспечить кадрами учреждения здравоохранения по всей стране: не только в областных центрах, но и в небольших населенных пунктах.

Целевой набор в 2026 году будет структурирован по каждой медицинской специальности с учетом прогнозируемой потребности в кадрах.

Что это даст студентам

Минздрав отмечает, что новая система позволит студентам-целевикам с высокими рейтингами во время учебы получить направление на первое место работы в организации здравоохранения областного или республиканского уровня.

В ведомстве считают, что это уравняет возможности сильных целевиков со студентами бюджетной формы и будет мотивировать их лучше учиться.

Что изменится для колледжей

Впервые законодательно определены заказчики целевой подготовки для медицинских колледжей.

Также право быть заказчиками кадров при наличии заявки получили Министерство обороны, МВД и Госпогранкомитет.

Когда опубликуют цифры приема

Цифры приема на условиях целевой подготовки должны опубликовать:

до 15 мая 2026 года — для медицинских университетов;

до 10 июня 2026 года — для медицинских колледжей.

Когда начнут выдавать целевые договоры

Оформление и выдача целевых договоров стартует:

с 15 мая 2026 года — для поступающих в медицинские университеты;

с 1 июня 2026 года — для поступающих в медицинские колледжи.

Выдача договоров продлится до последнего дня подачи документов: 2 июля — в медуниверситеты и 11 августа — в медколледжи.

Где можно будет получить договор

Из-за изменения заказчика целевой подготовки пункты выдачи договоров организуют в регионах и Минске: на базе главных управлений по здравоохранению облисполкомов, Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, четырех медуниверситетов и Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения.