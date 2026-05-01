Адвокат из Санкт-Петербурга обманул клиента в Красноярске на 550 тысяч

В Красноярске возбудили уголовное дело в отношении адвоката из Санкт-Петербурга. Его подозревают в мошенничестве при защите подсудимого по делу о вымогательстве. Об этом сообщили в краевом ГСУ СК России.
В сентябре 2024 года адвокат ввёл своего подзащитного в заблуждение: сказал, что у второго фигуранта дела нет денег на оплату услуг его защитника, что может навредить общей линии защиты.
Опасаясь неблагоприятного исхода, подзащитный согласился ежемесячно доплачивать адвокату по 55 тысяч рублей — якобы для передачи коллеге.
С сентября 2024 по август 2025 года адвокат получил таким образом 550 тысяч рублей, но деньги не передал, а потратил по своему усмотрению.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) на основании материалов краевого УФСБ.
