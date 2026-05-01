С 1 мая в Нижнем Новгороде увеличится родительская плата за детские сады

Также повысится стоимость школьного питания.

С 1 мая 2026 года в детских садах «большого Нижнего» и в школах Нижнего Новгорода (за исключением Кстовского района) произойдет индексация родительской платы и стоимости питания на 5%.

В результате этого изменения стоимость вырастет в среднем на сумму от 2 до 10 рублей в день, что зависит от возраста ребенка, времени его пребывания в детском саду или выбранного меню в школе. Об этом сообщили в городском департаменте экономического развития и инвестиций.

«Индексация обусловлена, прежде всего, инфляционными процессами, включая рост цен на продукты питания и топливо. Кроме того, в Нижнем Новгороде предусмотрены различные льготы для родителей и их детей. Например, учащиеся начальных классов получают горячее питание бесплатно один раз в день», — отметили в департаменте.

С 1 мая также изменится стоимость питания в школах Нижнего Новгорода (кроме Кстовского района): завтраки подорожают на 4,84 рубля, обеды — на 5,8 рубля, а полдники — на 2,24 рубля в день.