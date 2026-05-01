«Ты не просто муж — ты мой лучший друг». Белорусский футболист Александр Глеб отмечает 45-летие

1 мая один из самых известных белорусских футболистов Александр Глеб отмечает 45-летие.
Его жена Светлана написала* в социальных сетях:
«Сегодня день рождения моего любимого и очень близкого человека — моего мужа Саши. Так хочется пожелать тебе быть очень счастливым, жизнерадостным. Пусть вокруг тебя будет масса позитивной энергии. А мы всегда будем рядом. Спасибо за то, что ты есть. Ты не просто муж — ты мой лучший друг, моя поддержка, мое вдохновение. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью, а жизнь дарит только приятные сюрпризы. Очень любим и ценим тебя больше всех слов!».
Кстати, вот здесь Александр рассказал, как познакомился со своей женой: «Мне выслали ее фотографию».
Напомним, что Александр Глеб выступал за национальную сборную Беларуси и ряд европейских клубов, в том числе «Штутгарт», «Арсенал», «Барселону». С «Барселоной» он достиг своих самых больших успехов в карьере: в сезоне 2008−2009 выиграл чемпионат и Кубок Испании, а еще Лигу чемпионов. Шесть раз Глеб признавался лучшим футболистом Беларуси.
* Деятельность Meta, к которой относится соцсеть Instagram, признана экстремистской и запрещена в России.