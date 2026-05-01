21 волгоградец удостоен госнаград

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров вручил 1 мая государственные награды 21 жителю региона. Высокими наградами были отмечены работники АПК, строительства, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты населения, органов управления и спасатели.
Защитник исторической правды.
«1 мая, в День Весны и Труда, в Зале Воинской и Трудовой Славы Волгоградской области мы по уже сложившейся доброй традиции чествуем жителей региона, заслуживших высокое государственное и общественное признание. Для меня большая честь от имени президента России, от имени жителей области вручить высокие государственные награды и поздравить в вашем лице все трудовые коллективы, всех жителей региона с государственным праздником — Днем весны и труда и с наступающим Днем победы», — сказал губернатор.
Особо глава региона отметил Бориса Усика — указом главы государства заместитель начальника отдела регионального Центра документации новейшей истории награждён орденом «За заслуги в культуре и искусстве».
«Почетный гражданина города-героя Волгограда посвящает всего себя защите исторической правды. В прошлом профессиональный военный, ученый-историк в течение 20 лет возглавлял музей-заповедник “Сталинградская битва”. А в наши дни занимается любимым делом и активно участвует в социально-экономической жизни региона», — подчеркнул Андрей Бочаров.
Спасают от смерти.
В числе награжденных также сотрудники Волжского поисково-спасательного подразделения № 1 ГКУ Служба спасения. Медалей «За спасение погибавших» отмечены Евгений Ковтун, Алексей Бочков и Андрей Грицаев — они спасли из ледяной Ахтубы тонущего подростка.
Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено главврачу Кумылженской ЦРБ Юлии Шиповской.
За профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях медалью Луки Крымского награждены ассистент кафедры ВолгГМУ Алексей Полуосьмак и врач областного онкодиспансера Алексей Шабанов.
Заслуженными работниками соцзащиты населения Волгоградской области названы директор ЦЗН по Суровикинскому району Марина Блудилина и директор ЦЗН по Камышину Елена Кондратьева.
Герои АПК.
Медалями «За труды по сельскому хозяйству» отмечены представители семейной династии Владимир Аноприенко и его сын Сергей. С использованием современных научных подходов они разводят и улучшают породу знаменитых волгоградских тонкорунных овец в племзаводе «Ромашковский».
Также этой медалью отмечен гендиректор компании «Гелио-Пакс-Агро 4» Борис Михин.
Знак «Заслуженный работник сельского хозяйства Волгоградской области» вручен гендиректору птицефабрики «Волжская» Владимиру Струку. Заслуженным работником дорожного хозяйства Волгоградской области признан замначальника техотдела Дирекции автомобильных дорог Татьяна Фирайнер.
Признания достоин каждый.
Медаль «За развитие железных дорог» вручена машинисту электровоза эксплуатационного локомотивного депо станции имени Максима Горького Александру Мельникову.
Благодарность главы государства объявлена директору строительно-монтажного управления специализированного застройщика «Пересвет-Юг» Вадиму Баронину.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени — директору Центра спортподготовки «Олимп» Алексею Петрову.
«Каждый из вас трудится по-настоящему, с полной самоотдачей, на высоком уровне выполняет профессиональные задачи, реализует проекты развития, от которых напрямую зависит качество жизни людей», —поблагодарил присутствующих губернатор.