Межрегиональный форум «HR-Платформа 2026» состоялся в Воронеже

Его участники обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и повышение производительности труда.

Воронеж принял межрегиональный форум по управлению персоналом «HR-Платформа 2026», организованный в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.

«Форум объединил более 500 работодателей и представителей госорганов. Цель сегодняшнего мероприятия — поиск путей устранения кадрового дефицита. По итогам мы планируем выработать предложения, которые реализуем совместно с работодателями», — отметила глава министерства Майя Мандрыкина.

В течение дня на площадках форума выступали ведущие российские эксперты по управлению персоналом и предприниматели. Основные темы — влияние искусственного интеллекта на рынок труда и профессию HR-специалиста, повышение производительности труда и новые профессии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

