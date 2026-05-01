Что нам делать с лавиной негативной информации

Только мы вздохнули, пожали плечами и вспомнили о том, что жить вообще вредно, на сцену вышли лосось и курица. Оказывается, их кормят антибиотиками. Зачем — не совсем понятно, но это и неважно. И если лосось по цене в 3 тыс. рублей за килограмм ничем нам не грозит, то с курицей ситуация другая, она наш базовый продукт питания. Что же, будем есть эти антибиотики, зато снизим воспаление, полученное от употребления сахара. Кофе, к счастью, реабилитировали — а каким опасным считался он еще совсем недавно!