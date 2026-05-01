Игрока ХК «Торпедо» Василия Атанасова дважды проверяли на допинг в 2026 году

Он вошел в число самых проверяемых игроков КХЛ с начала года.

Источник: Комсомольская правда

Нападающий нижегородского «Торпедо» Василий Атанасов вошел в число игроков КХЛ, которых чаще всего проверяли на допинг в первом квартале 2026 года. Он сдавал пробы дважды, сообщает ТАСС со ссылкой на свои документы.

Столько же раз под контроль Российского антидопингового агентства попадал и нападающий московского «Спартака» Никита Коростелев. Чаще них обоих тесты проходил только защитник ярославского «Локомотива» Андрей Сергеев — он делал это трижды. Всего же за три месяца 2026 года РУСАДА по одному разу проверило 131 хоккеиста из КХЛ и других российских лиг.