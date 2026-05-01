В Тюмени начались подготовительные работы на фонтане Цветного бульвара

Специалисты приступили к подготовке фонтана «Времена года» на Цветном бульваре Тюмени к предстоящему летнему сезону, сообщили в городской администрации. Работы проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Традиционно перед майскими праздниками городские службы проводят комплекс профилактических и пусконаладочных работ. На объекте уже началась очистка чаши, проверка и обслуживание насосного оборудования, а также разводка и тестирование электрических систем. Далее запланирован монтаж и настройка контуров фонтана, после чего пройдут пробные запуски.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.