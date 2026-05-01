Главные новости за 1 мая. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области. Ее подозревают в получении взятки за незаконные действия и в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).