В Чувашии завершилась образовательная программа «СВОй бизнес»

Федеральная образовательная программа «СВОй бизнес» прошла в Чувашии в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития и имущественных отношений республики.
За пять дней интенсива 20 ветеранов специальной военной операции и членов их семей прошли обучение основам предпринимательства, посетили действующие производства республики, а затем разработали и защитили собственный бизнес-проект. Участники представили идеи в сфере сельского хозяйства, туризма, ИТ, производства, общепита, детского образования.
Победителем программы стала Вера Филиппова из города Ядрина — дочь участника специальной военной операции. Она представила проект детского развивающего центра, который получил наибольшую оценку жюри. Вера получила 100 тысяч рублей от партнеров проекта на развитие своего дела.
«Когда человек, прошедший через испытания, находит в себе силы и желание строить бизнес, создавать рабочие места, участвовать в экономике своего региона — это и есть настоящее развитие. Но “СВОй бизнес” дает нечто большее, чем знания, он собирает вокруг единой цели людей, которые умеют действовать. Уверена, проекты выпускников программы станут частью экономики региона», — отметила руководитель Минэкономразвития Чувашии, куратор партийного проекта «Единой России» «Предпринимательство» Лариса Рафикова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.