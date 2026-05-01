В Москве на ВДНХ провели бесплатную экскурсию по павильону «Центральный»

Участникам рассказали об истории здания, его реставрации и художественном оформлении.

Бесплатная экскурсия по павильону «Центральный» состоялась в Москве на ВДНХ в Международный день культуры, который отмечался 15 апреля, сообщили в пресс-службе выставочного комплекса. Мероприятие провели по национальному проекту «Туризм и гостеприимство».

На экскурсии «Первый павильон — сердце ВДНХ» участникам рассказали об истории здания, его реставрации и художественном оформлении, а также показали интерьеры и произведения советских художников. Так, гости познакомились с настенными панно, включая работы Павла Соколова-Скаля, Александра Герасимова, Сергея Отрощенко и Бориса Щербакова. Отдельное внимание уделили горельефу Евгения Вучетича «Знаменосцу мира, советскому народу — слава!», который обнаружили и восстановили в ходе реставрации.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.