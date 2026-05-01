В Залегощенском районе Орловской области восстановили 1,5 га леса

Лесовосстановление на площади 1,5 га провели в Ломецком лесничестве в Залегощенском районе Орловской области, сообщили в региональном управлении лесами. Это отвечает целям и задачам национального проекта «Экологическое благополучие».
Специалисты «Мценсклеса» высадили на участках сеянцы ели обыкновенной. Работы провели вручную. Молодые деревья сажали в заранее подготовленные нарезанные борозды.
«В этом году из-за достаточно холодной погоды весенние массовые посадки лесных культур ведутся с нарушением графика, срок работ по лесовосстановлению сдвинулся, но мы используем погодные “окошки” и рассчитываем выйти на планируемые весенние объемы. К тому же основной объем мероприятий по лесовосстановлению запланирован на осень», — отметил начальник отдела использования и воспроизводства лесов регионального управления лесами Роман Афонин.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.