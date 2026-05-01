Медведев вспомнил как в 90-е «какие-то черти» выкупали здания детских садов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вспомнил как в 1990-е годы в России здания детсадов выкупали под офисы, что привело к разрушению всей сети детских садов и яслей.
В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.
«Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — сказал Медведев.
Председатель «Единой России» отметил, эти действия привели к разрушению всей сети детских садов и их последующей нехватке для жителей.
«Потом, когда жизнь стала более-менее налаживаться, оказалось, что у нас сеть детских садов, ну и ясельных, естественно, групп разрушена. И вот с тех пор мы эту задачу решаем», — указал он.