Медведев вспомнил как в 90-е «какие-то черти» выкупали здания детских садов

Медведев вспомнил как в 90-е в России детские сады выкупали под офисы.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вспомнил как в 1990-е годы в России здания детсадов выкупали под офисы, что привело к разрушению всей сети детских садов и яслей.

В пятницу Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. В ходе общения с сотрудниками центра была затронута тема нехватки ясельных групп.

«Я отлично помню, что в 90-е, я тогда жил в нашем родном городе, вот как не проходишь мимо детского сада, там офис. Сидят какие-то черти, значит, выкупили за 3 копейки детский сад, и там, значит, деньги зарабатывают», — сказал Медведев.

Председатель «Единой России» отметил, эти действия привели к разрушению всей сети детских садов и их последующей нехватке для жителей.

«Потом, когда жизнь стала более-менее налаживаться, оказалось, что у нас сеть детских садов, ну и ясельных, естественно, групп разрушена. И вот с тех пор мы эту задачу решаем», — указал он.

Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше