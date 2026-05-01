Медведев призвал ввести особый график учебы для студентов с детьми

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Особый график учебы нужен для студентов с детьми, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Очевидно, что исторически сформировался стереотип, что появление детей несовместимо с учебой. Для того, чтобы всё-таки изменить этот стереотип, нужно, чтобы в студенческих семьях с детьми действовал особый график учёбы», — сказал Медведев, выступая на форуме «Единая Россия. Есть результат!».
Он напомнил, что в вузах страны созданы несколько сотен комнат матери и ребенка, а с 2025 года в России закреплен по инициативе «Единой России» статус студенческой семьи.
