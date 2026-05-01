Медведев прокомментировал меры по поддержке многодетных семей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Меры по поддержке многодетных семей вводятся практически во всех регионах России, и это хорошо, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Различные дополнительные меры поддержки многодетных семей вводятся практически в любом регионе нашей страны — естественно, на Северо-Западе, в Северо-Западном округе. Это хорошо», — сказал он на пленарном заседании в рамках форума «Единая Россия. Есть результат!».
Медведев отметил, что большая многодетная семья исторически была традиционной для России, вне зависимости от региона, вероисповедания и других факторов.
«Она (многодетная семья — ред.), конечно, является гарантией благополучного будущего всей страны», — добавил он.