«Единая Россия» является главной политической силой, заявил Медведев

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Партия «Единая Россия» сегодня — главная политическая сила страны, ее народная программа рассчитана на конкретную помощь гражданам, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«Задача “Единой России” — сформировать условия, при которых эти планы будут реализованы, они воплотятся в жизнь. Это не очень просто с учетом нынешнего этапа нашего развития, нашей жизни. Но как главная политическая сила на сегодняшний день нашей страны мы за нее отвечаем», — сказал Медведев в ходе форума «Единая Россия. Есть результат!».
«И наша народная программа рассчитана прежде всего на конкретную помощь гражданам», — подчеркнул он.