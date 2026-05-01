В мае жителей Нижегородской области ждут три сильные магнитные бури

В мае в Нижнем Новгороде ожидается в целом спокойная геомагнитная обстановка, однако полностью без заметных всплесков активности не обойдётся. По информации портала my-calendar.ru, первый ощутимый удар прогнозируется на 6 мая.
Сегодня, 1 мая, фиксируется умеренная магнитная буря силой четыре балла. К вечеру 3 мая её интенсивность снизится до трёх баллов, а к 5 мая геомагнитный фон стабилизируется до двух баллов. Однако уже к концу 6 мая ожидается резкий рост активности — до шести баллов. К 9 Мая ситуация нормализуется, и показатели снова опустятся до двух баллов.
Следующее ухудшение прогнозируется на 15 мая — в этот день сила возмущений достигнет пяти баллов. К 17 мая показатель уменьшится до четырёх баллов, а 19 и 20 мая активность будет слабой — около двух баллов.
Ещё один подъём до четырёх баллов ожидается 23 мая, но уже к вечеру того же дня буря сойдёт на нет, и уровень снизится до одного балла. Небольшой рост до трёх баллов возможен 26 мая, после чего к 29 числу геомагнитный фон вновь начнёт успокаиваться.
Конец месяца обещает быть спокойным: 31 мая к 21:00 уровень активности составит всего один балл, что означает отсутствие существенных магнитных колебаний.
