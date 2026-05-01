В мае жителей Нижегородской области ждут три сильные магнитные бури

Сегодня, 1 мая, фиксируется умеренная магнитная буря силой четыре балла. К вечеру 3 мая её интенсивность снизится до трёх баллов, а к 5 мая геомагнитный фон стабилизируется до двух баллов. Однако уже к концу 6 мая ожидается резкий рост активности — до шести баллов. К 9 Мая ситуация нормализуется, и показатели снова опустятся до двух баллов.