Спортсменка из Югры стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте

Алена Калашникова из Югры стала двукратной чемпионкой Европы по прыжкам на батуте, сообщили в департаменте внутренней политики региона. Поддержка атлетов — задача государственной программы «Спорт России».
«Алена не оставила шансов соперницам в двойном мини‑трампе — выиграла и личные, и командные соревнования. Еще одна награда — серебро в командных прыжках», — поделились в департаменте физической культуры и спорта Югры.
Уточним, чемпионат и первенство прошли с 5 по 12 апреля в Портимао, Португалия. По результатам состязаний российская команда заняла первое место в медальном зачете.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.