Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Спортсменка из Югры стала чемпионкой Европы по прыжкам на батуте

Она завоевала сразу три медали, две из которых — золотые.

Источник: Национальные проекты России

Алена Калашникова из Югры стала двукратной чемпионкой Европы по прыжкам на батуте, сообщили в департаменте внутренней политики региона. Поддержка атлетов — задача государственной программы «Спорт России».

«Алена не оставила шансов соперницам в двойном мини‑трампе — выиграла и личные, и командные соревнования. Еще одна награда — серебро в командных прыжках», — поделились в департаменте физической культуры и спорта Югры.

Уточним, чемпионат и первенство прошли с 5 по 12 апреля в Портимао, Португалия. По результатам состязаний российская команда заняла первое место в медальном зачете.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.