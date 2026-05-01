В Волчанске Свердловской области отремонтируют сети теплоснабжения

Капитальный ремонт участков сетей теплоснабжения в квадрате улиц Карпинского, Уральского Комсомола, Кольцевой и Маяковского города Волчанска проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Уточняется, что общая протяженность трубопроводов, которые планируется заменить, составляет 1870 метров. Капитальный ремонт начнется сразу после завершения отопительного сезона. Работы будут проходить до 15 сентября.
Ранее, в 2024 году, привели в порядок инженерные сети холодного водоснабжения южной части города. А в 2024—2025 годах был выполнен ремонт участков сетей на территории Волчанской городской больницы и по улице Североуральской.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.