Голикова рассказала о диспансеризации россиян в 2025 году

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 1,9 миллиона россиян в 2025 году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте.
В пятницу зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, они пообщались с персоналом центра.
Вице-премьер напомнила, что с прошлого года в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи была предусмотрена возможность прохождения профосмотров и диспансеризации на рабочем месте.
«За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1 миллион 900 тысяч человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 миллионов человек», — сообщила Голикова.