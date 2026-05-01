Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала о диспансеризации россиян в 2025 году

Голикова: в 2025 году диспансеризацию на рабочем месте прошли 1,9 млн россиян.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что 1,9 миллиона россиян в 2025 году прошли диспансеризацию и профилактические осмотры на рабочем месте.

В пятницу зампред Совбеза, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге, они пообщались с персоналом центра.

Вице-премьер напомнила, что с прошлого года в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи была предусмотрена возможность прохождения профосмотров и диспансеризации на рабочем месте.

«За 2025 год такие профосмотры и диспансеризацию прошло 1 миллион 900 тысяч человек. Мы ставим задачу к 2030 году развить это до почти 6 миллионов человек», — сообщила Голикова.

