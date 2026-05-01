В Тюменской области прошла Школа наставников Первых

Школа наставников Первых состоялась 25 и 26 апреля на базе детского лагеря «Энергетик» в Тюменской области, сообщили во дворце творчества и спорта «Пионер». Деятельность Движения первых реализуется по национальному проекту «Молодёжь и дети».
Наставники принимали участие в активностях Школы в командах. Вместе с ними были юные эксперты, активисты Движения первых, которые помогали наставникам выполнять задания. Также участники делились своим опытом и разработками. Так, были представлены авторская игра «Школа наставников» от Дианы Рудницкой и квиз «Наставники — это МЫ» от юного эксперта Ильи Гулькова.
Кроме того, состоялась встреча с экспертом грантовых конкурсов. На ней участники смогли разобраться, как оформить идею, выстроить логику проекта и подготовиться к заявке. Также наставники в командах создали и презентовали 6 проектов. Финалом стало вручение косынок со специальными номинациями, которые придумали юные эксперты для своих наставников.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.