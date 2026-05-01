Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Голикова рассказала о повышении пособия по беременности студенткам

Голикова: пособие по беременности студенткам в среднем увеличено до 96 тыс руб.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.

«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза — это более 96 тысяч рублей», — сказала она на пленарном заседании в рамках форума «Единая Россия. Есть результат!».

