Голикова рассказала о повышении пособия по беременности студенткам

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Размер пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения в среднем увеличен до 96 тысяч рублей, заявила зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Важно также, что мы ввели пособие по беременности для студенток и аспиранток. Оно теперь рассчитывается от регионального прожиточного минимума, его средний размер возрос в четыре раза — это более 96 тысяч рублей», — сказала она на пленарном заседании в рамках форума «Единая Россия. Есть результат!».