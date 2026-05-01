В медиабанке выложили фото с мероприятия «Моспитомец х Четвероногий друг»

Фотографии с мероприятия «Моспитомец х Четвероногий друг» опубликовали в городском медиабанке «Мосфото», сообщили в департаменте экономической политики и развития Москвы. Создание и развитие массовых социально значимых услуг в электронной форме соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Мероприятие прошло с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре в ходе фестиваля «Пасхальный дар». Там была выставка-пристройство, где посетители могли познакомиться с кошками и собаками из городских приютов и забрать домой любого из более чем 200 питомцев. Для тех, у кого уже есть домашние любимцы, предлагали послушать лекции экспертов, посетить груминг-салоны и модный маркет, а также обучить четвероногого друга новым трюкам. Фотографии доступны по ссылке.
Все файлы, размещенные в «Мосфото», проверены и легальны. Их можно бесплатно скачивать, публиковать в социальных сетях, мессенджерах и средствах массовой информации, а также использовать в презентациях при условии указания источника — foto.mos.ru.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.