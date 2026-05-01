В медиабанке выложили фото с мероприятия «Моспитомец х Четвероногий друг»

Мероприятие прошло с 16 по 19 апреля на Тверском бульваре в ходе фестиваля «Пасхальный дар». Там была выставка-пристройство, где посетители могли познакомиться с кошками и собаками из городских приютов и забрать домой любого из более чем 200 питомцев. Для тех, у кого уже есть домашние любимцы, предлагали послушать лекции экспертов, посетить груминг-салоны и модный маркет, а также обучить четвероногого друга новым трюкам.