Весь автобус пытался заступиться: кондуктор высадила детей со щенком на трассе под Калининградом

В автобусе № 141, следовавшем из Калининграда в Зеленоградск днём в пятницу, 1 мая, разгорелся скандал. Кондуктор высадила несовершеннолетних детей с маленькой собакой посреди трассы. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
Инцидент произошёл спустя 20 минут после начала поездки. Кондуктор заметила у девочки щенка и потребовала, чтобы дети немедленно вышли. Ребята попытались смягчить ситуацию — завернули собаку в куртку, но это не помогло. Женщина сослалась на внутренние правила перевозчика, согласно которым собака должна находиться в переноске.
Пассажиры автобуса пытались заступиться за детей, но кондуктор заявила, что автобус никуда не поедет, пока они не покинут салон. В итоге подростков высадили в посёлке Сиренево — без денег за проезд и без понятия, как добираться дальше.
Ситуация вызвала возмущение у очевидцев, которые назвали произошедшее абсурдом: высаживать несовершеннолетних посреди трассы из-за щенка, да ещё и не возвращая плату за билет.