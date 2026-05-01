Застройщик Трудовых резервов регистрирует бренд нового квартала

Компания «Нова&Проформика» подала заявку на регистрацию товарного знака «Мультиквартал Горки». Заявка опубликована на сайте znakoved. Напомним, компания осуществляет проект реновации спортивного комплекса «Трудовые резервы» по адресу Патриса Лумумбы, 2. Он включает в себя строительство многофункционального спортивного комплекса в Перми по указанному адресу.
Реконструкция «Трудовых резервов» запланирована в рамках КРТ «Городские горки». На площади около 9 га будет построен новый жилой квартал и спорткомплекс, включающий Дом спорта и многофункциональное плоскостное сооружение с трибунами. К реновации территории планируется приступить в 2025 году. Ранее название будущего квартала не озвучивалось.