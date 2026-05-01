На строительство променада от Светлогорска до Пионерского выделили 12,2 млрд рублей

На строительство променада от Светлогорска до Пионерского выделили 12,2 миллиарда рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Финансирование рассчитано до 2028 года. Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика.
Ранее сообщали, что к строительству променада планируют приступить в 2026 году. Глава администрации Пионерского округа Леонид Шибаев пояснял, что на начало работ планируют выделить 1,2−1,4 миллиарда рублей. «Понятно, что этого не хватит. И строить этот променад будут на протяжении пяти лет», — объяснял Шибаев.
Набережная пройдёт от променада в районе улицы Балтийской до порта в Пионерском. Протяжённость прогулочной зоны составит почти 2,4 километра, ширина — 20 метров. На променаде обустроят пешеходную зону, велосипедную дорожку и проезд для спецтехники. Кроме того, там появятся спуски, дождевая канализация и освещение.
В 2023 году госэкспертиза также одобрила проект реконструкции променада в Пионерском. Обустройство обеих набережных оценивали в 12,5 млрд рублей.