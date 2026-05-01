Сотни петербуржцев и туристов пришли на Крестовский остров посмотреть на цветущую сакуру

В Первомай на Крестовском острове собрались сотни горожан и гостей города, чтобы полюбоваться цветением сакуры. Об этом сообщил корреспондент «МК в Питере» Камилла Латыпова.

Весь город вышел гулять в праздничный день, чтобы вдохнуть свежий весенний воздух и насладиться красотой экзотических деревьев. Некоторые рисовали, многие фотографировались, а самые креативные пришли в японских костюмах и с зонтиками, чтобы устроить тематическую фотосессию.

Особой популярностью пользовались бело-розовые ветви сакуры, которые на фоне голубого неба создавали живописные кадры. Люди гуляли семьями, с детьми и с домашними питомцами. Многие специально приехали из других районов города, чтобы застать пик цветения.