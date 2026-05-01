Гранты на 167 млн рублей выиграли 34 проекта из Нижегородской области

Нижегородская область вошла в тройку лидеров по итогам второго грантового конкурса 2026 года Президентского фонда культурных инициатив. Регион занял высокие позиции как по числу поддержанных заявок, так и по общей сумме выделенных средств. Победителями признаны 34 проекта, которые в сумме получат 167 миллионов рублей. Об этом сообщили в областном министерстве культуры.