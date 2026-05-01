Бочаров: «Главное — безопасность». Праздничные события пройдут в Волгограде

Оперативное совещание провел 1 мая глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Оперативное совещание провел 1 мая глава Волгоградской области Андрей Бочаров. Речь шла о безопасности во время проведения праздников, запланированных на первую декаду мая. Значительное число памятных, торжественных и праздничных событий, приуроченных ко Дню Великой Победы, пройдут в эти дни во всех муниципалитетах региона.

Увидит весь мир.

4 и 5 мая в рабочих поселках Светлый Яр и Октябрьский состоится тожественная церемония открытия стел «Рубеж Сталинградской доблести». Открытие мемориального комплекса «Рубеж Сталинградской доблести» у подножия Мамаева кургана запланировано в первой декаде месяца.

В течение трёх дней будет проходить в Волгограде патриотическая акция «Свет Великой Победы». 7 мая показ состоится в 23:00, 8 мая — в 20:30, 21:30, 22:30 и 23−30. В День Победы, 9 мая — в 20:30, 21:30, 22:30.

Впервые в истории регион реализует совместный проект с Дзен: на новостной платформе 7 мая в 21:00 стартует трансляция памятной акции: в режиме реального времени ее увидят миллионы людей в любой точке мира. Доступ на Мамаев курган в это время временно ограничат.

Парад Победы и Зарница.

8 мая состоятся церемония возложения венка и цветов к Вечному огню на братской могиле на Аллее Героев. В этот же день стартует региональный этап Всероссийской акции «Вахта Памяти — 2026». А в оборонно-спортивном лагере «Авангард» начнется военно-патриотическая игра «Зарница 2.0».

9 мая в 10:00 на площади Павших Борцов состоится Парад Победы. Маршем пройдут расчеты Волгоградского и Камышинского гарнизонов, пограничного УФСБ, бригады нацгвардии, МЧС, академии МВД, УФСИН и УФССП, казаков Войска Донского. Зрители увидят колонну исторической техники.

На нижней террасе центральной набережной в 14:00 пройдет легкоатлетическая эстафета. В 22:00 состоится артиллерийский салют.

Концерты и выставки.

Яркую праздничную программу подготовили учреждения культуры.

В областной детской библиотеке по 12 мая пройдут различные патриотические мероприятия, в том числе, концерт, на котором прозвучат песни фронтовых лет — он запланирован на 11 мая.

Областная библиотека для молодежи 5 и 7 мая проведет интерактивные лекции для читателей.

Серию тематических выставок организует библиотека имени Максима Горького.

Областной центр народного творчества приглашает на концерт 7 мая. В кинозалах Волгограда и области по 29 мая пройдут тематические кинопоказы «Великий май!».

Выставку документов, фотографий и воспоминаний представит 5 мая Региональный центр документации. 7 мая на его площадке откроется передвижная выставка «Без срока давности: трагедия мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».

Областная детская художественная галерея 7 мая приглашает на открытие всероссийской выставки детского изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Победный марш».

Портреты ветеранов и Сталинград глазами жителей.

В музее имени Машкова уже работает выставка «Защитники Сталинграда в произведениях волгоградских скульпторов из собрания ВМИИ». В экспозиции — семь скульптурных портретов ветеранов Великой Отечественной войны, созданных известными волгоградскими авторами.

Сотрудники областного краеведческого музея 5 мая расскажут о детях и подростках, участвовавших в Сталинградской битве. 5 и 9 мая на иммерсивной выставке можно будет увидеть реконструированное пространство командного пункта, подлинные предметы фронтового быта. 8 мая гости увидят Сталинград и Сталинградскую битву глазами мирных жителей.

В Волгоградском планетарии 3 мая зрители увидят необычные эксперименты в программе «Лаборатория научных чудес». А в День Победы здесь традиционно покажут полнокупольную программу «Бессмертный подвиг Сталинграда». Также специалисты звёздного дома приготовили лекцию «Астероиды. Космический пантеон славы» и полнокупольное представление «Покрышкин. Формула Победы».

Под открытым небом.

В сквере Саши Филиппова 7 мая пройдет квест о событиях Великой Отечественной войны, а 8 мая состоится велоэкскурсия вдоль берега Волги и по локациям, связанным с историей Сталинградской битвы.

11 мая на верхней террасе центральной набережной у фонтана «Искусство» волгоградцам и гостям города покажут музыкально-поэтическую композицию «Память сердца: мы помним, мы гордимся!» — ее подготовили артисты Волгоградского музыкального театра.

На сцене Волгоградской филармонии музыканты оркестра русских народных инструментов имени Николая Калинина исполнят 8 мая известные казачьи песни. В концерте также примут участие ансамбль российского казачества, коллективы «Лазоревый цветок», «Браты», «Тихий Донъ» и «Станица».

Тематические спектакли подготовили все театры области.

