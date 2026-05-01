В Волгоградской области задержали рецидивиста за похищение пасхального «кулича»

В социальных сетях 28 апреля появилось видеосообщение о том, что на площади Ленина в городе Волжском неизвестный мужчина похитил часть пасхальной композиции — «кулич».
Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, сотрудники отдела полиции № 1 и уголовного розыска Управления МВД России по городу Волжскому оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый местный житель. Мужчина сознался в содеянном. Он сообщил, что находился в состоянии опьянения, но объяснить мотивы своего поступка не смог.
Подозреваемый задержан. На него составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.9 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.
