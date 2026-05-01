Более 300 жителей Нижнего Тагила приняли участие в субботнике

Участие в общегородском субботнике приняли свыше 300 жителей Нижнего Тагила, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области. Мероприятие организовано по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
К акции присоединились глава города Владислав Пинаев, представители органов власти, ветераны, руководители и сотрудники более пятидесяти муниципальных предприятий и организаций. Центральной площадкой экологической акции второй год подряд выбран эко-индустриальный парк «Старый Демидовский завод». В результате за несколько часов горожане привели в порядок площадь более 20 гектаров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.