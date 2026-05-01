Юная самбистка из Югры выиграла золото на первенстве Европы

В финале Алина Мелкозерова одолела соперницу из Болгарии.

Источник: Национальные проекты России

Воспитанница Югорского колледжа‑интерната олимпийского резерва Алина Мелкозерова выиграла золото на первенстве Европы по самбо, сообщили в департаменте внутренней политики региона. Поддержка атлетов — задача государственной программы «Спорт России».

Уточним, что данные соревнования прошли с 19 по 24 апреля в Сербии. Участниками стали 357 спортсменов из 23 стран. Алина в предварительном этапе выиграла досрочно сразу три схватки — с представительницами Франции, Турции и Армении. В финале девушка сразилась со спортсменкой из Болгарии и одержала победу.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Болгария: страна на Балканах с богатой историей и выходом к Черному морю
Болгария — государство на юго-востоке Европы, расположенное на Балканском полуострове. Страна сочетает в себе древнюю историю, разнообразную культуру и важное географическое положение между Европой и Ближним Востоком. В этом материале разбираем главное о Болгарии.
Читать дальше