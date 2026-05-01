В Назрановском районе Ингушетии провели Всероссийский субботник

Всероссийский субботник прошел в девяти сельских поселениях Назрановского района Ингушетии. Акция была организована в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.
К уборке присоединились работники администраций, подведомственных учреждений, волонтеры и неравнодушные жители. Общими усилиями были приведены в порядок улицы, дворовые территории, общественные пространства и окраины населенных пунктов. Участники субботника убрали мусор, побелили деревья и уделили особое внимание благоустроенным ранее территориям.
Отметим, что в этом году снова проходит рейтинговое голосование за объекты благоустройства, которые будут обновлены в 2027 году. Принять участие в голосовании можно онлайн по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.