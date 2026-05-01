Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Назрановском районе Ингушетии провели Всероссийский субботник

Общими усилиями были приведены в порядок дворовые территории, общественные пространства и окраины населенных пунктов.

Всероссийский субботник прошел в девяти сельских поселениях Назрановского района Ингушетии. Акция была организована в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации муниципалитета.

К уборке присоединились работники администраций, подведомственных учреждений, волонтеры и неравнодушные жители. Общими усилиями были приведены в порядок улицы, дворовые территории, общественные пространства и окраины населенных пунктов. Участники субботника убрали мусор, побелили деревья и уделили особое внимание благоустроенным ранее территориям.

Отметим, что в этом году снова проходит рейтинговое голосование за объекты благоустройства, которые будут обновлены в 2027 году. Принять участие в голосовании можно онлайн по ссылке.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.