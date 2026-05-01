В Тюменской области более 15 тысяч человек выбрали объекты благоустройства

Более 15 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства в Тюменской области, сообщили в департаменте ЖКХ региона. Опрос организован по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
В Тюменской области на голосование вынесены пять территорий. Две из них расположены в столице региона. Речь идет о сквере Сибирских кошек и площади Солнца. От Тобольска на голосовании представлены набережные рек Курдюмки и Слесарки и прилегающая к ним территория, а от Ишима — пространства у дома № 11 по улице Корушина и у дома № 76 по улице Республики.
«Пока лидируют объекты в Тюмени. Но у жителей Тобольска и Ишима еще есть возможность проголосовать и стать причастными к обновлению своих городов», — отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.
Напомним, что голосование продлится до 12 июня. Принять в нем участие можно, перейдя по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.