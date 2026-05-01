Подмосковная торговая фирма получила статус «ответственного бизнеса»

Это открыло для компании доступ к дополнительным мерам поддержки.

Источник: Национальные проекты России

Торговая фирма «Волоколамск» стала первым предприятием в Московской области, которому присвоен статус ответственного субъекта предпринимательской деятельности, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Поощрение бизнеса способствует достижению целей нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Статус компании присвоили в соответствии с региональным законом «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области». Для этого была проведена комплексная оценка деятельности предприятия, благонадежности фирмы. Обладатели статуса получают доступ к дополнительным мерам поддержки. Среди них — упрощение административных процедур, содействие в сопровождении инвестиционных проектов и консультационная помощь.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.