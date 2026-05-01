Башкирия вошла в топ-10 регионов по продажам алкоголя

Объем реализации в республике сократился, но регион удерживает позиции.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на снижение объемов продаж алкоголя, Башкирия сохраняет место в десятке регионов с наибольшим уровнем реализации. Об этом свидетельствуют данные Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками.

В первом квартале текущего года в республике было продано 1,089 млн декалитров алкогольной продукции (без учета пива и аналогичных напитков), тогда как годом ранее этот показатель составлял 1,131 млн декалитров. Снижение достигло примерно 42 тысяч декалитров.

В целом по России также отмечается спад продаж — с 48,55 до 48,38 млн декалитров.

Лидерами остаются Москва, Московская область и Санкт-Петербург, а Башкирия занимает девятое место в рейтинге.