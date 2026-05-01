Более 950 медиков Белгородчины получили выплаты за ранний выход из декрета

Свыше 950 медицинских работников в Белгородской области получили стимулирующую выплату за досрочный выход из декретного отпуска, сообщили в правительстве региона. Мера поддержки отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Уточним, что в 2021—2023 годах получить выплаты могли только врачи, работавшие в государственных лечебных организациях. А с 1 января 2024-го меру поддержки распространили на средний медперсонал. Кроме того, с 1 июля 2024-го были увеличены размеры выплат. Для врачей, в частности, субсидии выросли до 50 тысяч рублей, для среднего медперсонала — до 30 тысяч рублей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.