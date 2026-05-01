Делегация Таиланда ознакомилась с образовательным потенциалом Южного Урала

Возможности Челябинской области в сфере высшего образования были продемонстрированы делегации Таиланда, сообщили в министерстве образования и науки региона. Зарубежные гости осмотрели межуниверситетский кампус, который создают в столице Южного Урала при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Делегацию посольства Таиланда во главе с послом страны встретил ректор Челябинского государственного университета (ЧелГУ) Сергей Таскаев. Для гостей провели экскурсию по инфраструктуре кампуса. Они познакомились с системой сервисного обслуживания, оценили жилые блоки, где студентов обеспечивают всем необходимым, а также современные зоны отдыха. Помимо этого, делегация из Таиланда изучила условия проживания в гостиницах кампуса.
Данный визит позволил представить зарубежным партнерам современные возможности Челябинской области в сфере высшего образования. Также он поспособствовал созданию дополнительной основы для развития международных контактов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.