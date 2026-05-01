Кому положена ежегодная семейная выплата?

Новая мера социальной поддержки появилась у жителей Волгоградской области в 2026 году. Ежегодная семейная выплата положена работающим родителям, опекунам, усыновителям и попечителям, воспитывающим двух и более детей до 18 лет. Рассчитывать на нее могут и те, чьи дети до 23 лет обучаются очно. Выплату можно получить в виде возврата части уплаченного налога на доход физических лиц.
Основные условия для назначения выплаты:
заявитель и дети должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России;
родители должны быть официально трудоустроены и уплачивать НДФЛ в течение года, предшествующего году обращения за назначением выплаты;
у родителей не должно быть долгов по алиментам;
движимое и недвижимое имущество семьи не должно превышать установленный перечень;
среднедушевой доход семьи не должен составлять более 1,5-кратной величины регионального прожиточного минимума за год, предшествующий году обращения за выплатой. В 2025 году в Волгоградской области это 1,5 Х 15 250 рублей = 22 875 рублей.
В течение года с доходов родителей удерживается НДФЛ по ставке 13%. По итогам года налог будет пересчитан по сниженной ставке 6%. Разница вернется семье.
«К примеру, если один из супругов в 2025 году получил 510 тысяч рублей (ежемесячно по 42 500 рублей до вычета НДФЛ), то за год с него удержали 66 300 рублей налога. По ставке 6% сумма налога составила бы 30 600 рублей. Разница — 35 700 рублей — будет возвращена родителю», — поясняют в волгоградском отделении СФР.
Заявление на выплату принимается с 1 июня до 1 октября. Его можно подать:
в МФЦ;
через портал Госуслуг;
на приёме в клиентских службах ОСФР.
Выплата будет производиться раз в год. Право на нее придётся подтверждать ежегодно.
В 2026 году можно будет подать заявление на выплату за 2025 год. Справки по номеру: 8−800−100−00−01 в рабочие дни в рабочее время. Звонок бесплатный.