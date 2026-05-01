Умный спортивный комплекс планируется построить в Нижегородской области

Проект строительства умного спортивного комплекса планируется реализовать в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на региональном инвестиционном портале.
Объект будет предназначен для организации досуга для населения.
Отмечается, что благодаря конструкции модульного типа он может быть возведен в короткие сроки и адаптирован под потребности и запросы целевой аудитории.
В качестве площадок размещения комплекса рассматриваются Балахнинский, Большеболдинский, Варнавинский, Вознесенский, Гагинский, Ковернинский округа, а также Бор и Шахунья.
Стоимость проекта начинается от 165 млн рублей. Срок реализации — от 6 месяцев. В комплексе будет воздано 8 рабочих мест.
Напомним, территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в I квартале начали сопровождение 20 инвестпроектов.