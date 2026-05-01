Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умный спортивный комплекс планируется построить в Нижегородской области

Требуемый объем инвестиций — от 165 млн рублей.

Источник: Время

Проект строительства умного спортивного комплекса планируется реализовать в Нижегородской области. Соответствующая информация размещена на региональном инвестиционном портале.

Объект будет предназначен для организации досуга для населения.

Отмечается, что благодаря конструкции модульного типа он может быть возведен в короткие сроки и адаптирован под потребности и запросы целевой аудитории.

В качестве площадок размещения комплекса рассматриваются Балахнинский, Большеболдинский, Варнавинский, Вознесенский, Гагинский, Ковернинский округа, а также Бор и Шахунья.

Стоимость проекта начинается от 165 млн рублей. Срок реализации — от 6 месяцев. В комплексе будет воздано 8 рабочих мест.

Напомним, территориальные управляющие Корпорации развития Нижегородской области в I квартале начали сопровождение 20 инвестпроектов.