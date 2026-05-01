Фотофакт: в Гомеле открылся сезон фонтанов

МИНСК, 1 мая — Sputnik. Символ весеннего настроения, городские фонтаны, одновременно заработали в пятницу после зимней консервации в Гомеле, передает корреспондент Sputnik.

После зимовки фонтаны прошли обязательный техосмотр: специалисты привели в порядок насосные станции и гидравлику, промыли чаши и заполнили их водой.

Не меньше 10 фонтанов в разных частях города — классические, сухой в сквере Герцена, светодинамический у цирка, патриотический в виде салюта у библиотеки имени Ленина, «Аисты» на привокзальной площади, фонтан в честь памяти авиаконструктора Сухого и просто красивые чаши со взмывающими вверх струями воды — будут радовать горожан до середины осени.

Сам запуск превратился в настоящее шоу с концертной программой и интерактивными играми для детей.