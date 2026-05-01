На Зеленый остров в Ростове установили понтонный мост

В Ростове-на-Дону установили понтонный мост на Зеленый остров. Об этом сообщают жители Донской столицы в социальных сетях.
Напомним, Департамент автомобильных дорог города обещал смонтировать переправу до 1 мая. Однако специалисты закончили работы уже 30 апреля. Горожане сразу воспользовались возможностью и отправились отдыхать. Для многих это излюбленное место для прогулок.
Мост находится в створе улицы 29-я Линия. Это разборная конструкция. Она остается единственным способом добраться до популярного острова.
Напомним, каждый год перед холодами переправу демонтируют на зиму. Возвращают ее только весной, обычно во второй половине апреля.
