На Зеленый остров в Ростове установили понтонный мост

Переправу открыли 30 апреля, и горожане сразу пошли отдыхать.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону установили понтонный мост на Зеленый остров. Об этом сообщают жители Донской столицы в социальных сетях.

Напомним, Департамент автомобильных дорог города обещал смонтировать переправу до 1 мая. Однако специалисты закончили работы уже 30 апреля. Горожане сразу воспользовались возможностью и отправились отдыхать. Для многих это излюбленное место для прогулок.

Мост находится в створе улицы 29-я Линия. Это разборная конструкция. Она остается единственным способом добраться до популярного острова.

Напомним, каждый год перед холодами переправу демонтируют на зиму. Возвращают ее только весной, обычно во второй половине апреля.

