Усадьбу Щелокова сдают в аренду в центре Нижнего Новгорода

Аренда стоит почти 1,1 млн рублей в месяц.

Источник: Нижегородская правда

В центре Нижнего Новгорода, рядом с кремлём, сдают в аренду главный дом усадьбы купца Щелокова. Объявление о сдаче усадьбы, которая является памятником культуры регионального значения, появилось на одном из сайтов по сдаче недвижимости.

Аренда, судя по объявлению, стоит почти 1,1 млн рублей в месяц. Здание предлагают использовать под офис, штаб-квартиру, бутик-отель, ресторан, арт-пространство, частную клинику или элитную школу.

Помещение сдают как есть или могут сделать ремонт «под ключ». Если арендатор захочет свой дизайн, ему дадут арендные каникулы на время работ.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что в Нижегородской области ищут покупателей старинных усадеб.