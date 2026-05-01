Усадьбу Щелокова сдают в аренду в центре Нижнего Новгорода

В центре Нижнего Новгорода, рядом с кремлём, сдают в аренду главный дом усадьбы купца Щелокова. Объявление о сдаче усадьбы, которая является памятником культуры регионального значения, появилось на одном из сайтов по сдаче недвижимости.
Аренда, судя по объявлению, стоит почти 1,1 млн рублей в месяц. Здание предлагают использовать под офис, штаб-квартиру, бутик-отель, ресторан, арт-пространство, частную клинику или элитную школу.
Помещение сдают как есть или могут сделать ремонт «под ключ». Если арендатор захочет свой дизайн, ему дадут арендные каникулы на время работ.
