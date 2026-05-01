Голикова рассказала о росте числа многодетных семей в России

Голикова: в России 2,9 млн многодетных семей, в них воспитывается 9,5 млн детей.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Почти 2,9 миллиона многодетных семей насчитывается в России, в них воспитывается порядка 9,5 миллиона детей, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Вице-премьер в ходе в ходе пленарного заседания отчетно-программного форума Единой России «Есть результат!» рассказала, что с 2019 года количество многодетных семей в России выросло в полтора раза.

«Сегодня их (многодетных семей — ред.) почти 2,9 миллиона. И в них воспитывается порядка 9,5 миллиона детей. И, конечно, эту тенденцию нам с вами нужно продолжить», — сказала Голикова.

Узнать больше по теме
Биография Татьяны Голиковой: семья и работа, личная жизнь, награды
Подробная биография Татьяны Голиковой: детство, карьера, награды и интересные факты. Главное о жизни заместителя председателя правительства РФ читайте в этом материале.
Читать дальше