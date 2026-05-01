Закон о поддержке соотечественников за рубежом одобрили в Нижегородской области

Он рассчитан на помощь в сфере образования, культуры и сохранения русского языка.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области единогласно приняли в двух чтениях закон о поддержке соотечественников за рубежом. Инициатором разработки документа выступило министерство международных и межрегиональных связей региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Закон призван укрепить связи области с русскоязычной диаспорой по всему миру и создать основу для их поддержки. Ее основные направления охватывают образование, культуру и сохранение русского языка. Кроме того, документ разграничивает полномочия органов власти и дает муниципалитетам право участвовать в этой работе.

Министр международных и межрегиональных связей Ольга Гусева отметила, что принятие закона позволит эффективнее взаимодействовать с соотечественниками по всему миру, оказывать им необходимую помощь. По ее словам, речь идет о создании системного механизма, который не только укрепит связь диаспоры с исторической Родиной, но и поможет транслировать русскую культуру и язык за рубежом.

— Они становятся своеобразными послами русской культуры, нашими народными дипломатами, которые укрепляют позиции России на международной арене, что является стратегическим приоритетом, неоднократно подчеркиваемым руководством страны. Наша задача — всемерно содействовать этой благородной миссии, — добавила Ольга Гусева.

Работа в этом направлении уже ведется. В частности, для повышения уровня преподавания русского языка за рубежом Россотрудничество совместно с правительством региона и нижегородскими вузами дважды проводило в области курсы повышения квалификации для педагогов-русистов. За прошедшее время их участниками стали 57 преподавателей из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Соотечественники активно участвуют и в проектах, запущенных областным правительством. В 2023 году школьники из Египта, выпускающие киножурнал «Мандарин» на русском языке, победили в конкурсе лучших практик в сфере народной дипломатии. А в 2025 году соотечественники из Турции и Молдовы стали лучшими в конкурсе рисунка «Нижний в красках».

По данным министерства, за последние восемь лет в регионе провели 785 мероприятий по поддержке соотечественников в сфере культуры, туризма, образования, спорта и молодежной политики. Они охватили выходцев из 98 стран, включая Алжир, Беларусь, Бразилию, Китай, Малайзию и многие другие.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
