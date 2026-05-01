Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев назвал условие для объединения данных частных и госмедучреждений

Медведев: данные частных и госмедучреждений можно объединять с согласия пациента.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 мая — РИА Новости. Базы данных частных и государственных медицинских учреждений надо объединять только с согласия пациента, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

Медведев в пятницу вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой посетил Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Врач центра спросила их, планируется ли объединение баз данных частных и государственных медучреждений.

«Если это делать, на мой взгляд, то нужно соблюсти все правила врачебной тайны… Поэтому это только с согласия пациента должно делаться. И если человек дает такое согласие, тогда эти базы можно слепить», — сказал Медведев во время общения с сотрудниками центра.

Он отметил, что единая база была бы особенно полезна при оказании экстренной помощи, поскольку врач смог бы получить полную информацию об истории болезни пациента.

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше